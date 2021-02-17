شكرا لقرائتكم خبر عن رياح محملة بالأتربة وسيولة مرورية بطريق إسكندرية الزراعى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قدم ”الخليج 365”، بثا مباشرا، من طريق إسكندرية الزراعي، لرصد الحالة المرورية، ونشاط الرياح المصحوبة بالأتربة، مع انخفاض درجة الحرارة.

وشهد طريق إسكندرية الزراعي سيولة مرورية، رغم سقوط أمطار متوسطة وخفيفة، مع اختفاء التكدسات في حركة السير، بالاتجاه القادم من الإسكندرية ومدينة بنها، إلى القاهرة، والاتجاه الآخر، القادم من القاهرة وميدان المؤسسة، والطريق الدائري، إلى الاسكندرية.

وتتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد غدا الخميس، طقسا مائلا للبرودة على القاهرة والوجه البحري، وطقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية، طقس مائل للبرودة على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس مائل للبرودة على شمال الصعيد، وطقس مائل للبرودة على جنوب الصعيد.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد فرص أمطار خفيفة لمتوسطة على مناطق من كفر الشيخ والبحيرة والدقهلية والغربية والشرقية والمنوفية، وأمطار متوسطة على مناطق من الإسكندرية ورشيد وبلطيم ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح، وفرصة لتكون الثلوج على مرتفعات وسط سيناء، ونشاط رياح على القاهرة الكبرى ومدن القناة والسواحل الشمالية.

وتتوقع الأرصاد، أن يكون الطقس شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري، شديد البرودة على السواحل الشمالية، شديد البرودة على جنوب سيناء، شديد البرودة على شمال الصعيد، شديد البرودة على جنوب الصعيد.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الخميس: القاهرة العظمى 16 درجة والصغرى 07 درجة، والإسكندرية العظمى 16 والصغرى 07 درجة، ومطروح العظمى 16 درجة والصغرى 08 درجة، وسوهاج العظمى 17 درجة والصغرى 07 درجة، وقنا العظمى 18 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 19 درجة والصغرى 09 درجة.