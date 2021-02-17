شكرا لقرائتكم خبر عن غلق وتشميع 255 منشأة صناعية ومخازن ومصانع وورش بالجيزة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة علي إستمرار مجهودات الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في شن حملاتها للتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحلات لمتابعة الالتزام بإجراءات السلامة العامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل والتأكد من إدارة الأنشطة بعد الحصول علي التراخيص اللازمة من الجهات المختصة .

وأشار محافظ الجيزة ان الحملات اسفرت عن غلق وتشميع 255 منشأة صناعية ومخازن ومصانع وورش داخل كتل سكنية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية حيث شملت الحملات غلق وتشميع 11 ورش سمكرة ومخازن أسفرت بجنوب الجيزة لتخزين الأسفنج، بالإضافة الي غلق 37 مخزن للمواد غذائية والأخشاب وبويات وحديد وفوم وورق و ورش ميكانيكا وألومنيوم وعزل بلاستيك مقامه بدون ترخيص بمركز ومدينة كرداسة الي جانب غلق وتشميع 8 حالات لمصنع لألعاب الاطفال ومخازن للمواد البترولية والبودرة وورش بحي الوراق.

لافتا انه تم غلق وتشميع عدد 22 منشأة بحى الطالبية عبارة عن مصنع أحذية وملابس بشارع العدوي من ترسا ومنزل به مخازن مواد خطرة شديدة الاشتعال بالإضافة الي غلق وتشميع جراج يحتوي علي سيارات محملة بمواد بترولية شديدة الخطورة بشارع المعسكر ومخزن للزيوت والمواد البترولية بشارع جعفر ومخزن للأخشاب بالكوم الأخضر وعدد من المخابز .

وأشار المحافظ انه تم غلق وتشميع عدد 2 حالة من بينهم مخزن للمواد البترولية داخل كتله سكنية بقرية شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، بالإضافة إلى غلق 6 منشآت صناعية بمركز ومدينة أوسيم عبارة عن مصانع للأحذية تستخدم المواد الخطرة ومخالفين لإشتراطات السلامة الوقائية والصحة المهنية والحماية المدنية.

وبنطاق مدينة الحوامدية تم غلق وتشميع 5 منشآت شملت ورشة نجارة و مطعم أسماك بشارع جمال عبد الناصر ومصادرة جميع الانابيب الموجودة بالمطعم كما تم غلق وتشميع مصنع بلاستيك اسفل عقار سكني بشارع مصنع الحصر وورشة ميكانيكا لإستخدامهما مواد خطرة سريعه الاشتعال.

وغلق 10 منشأت بحى شمال الجيزة عبارة عن ورش لدهان الموبيليا ومخزن وأثنين مصنع نيكل وأحذية، وبنطاق حى الدقى تم غلق عدد 10منشأت عبارة عن مخازن للمواد الغذائية والأدوية والبويات وعدد واثنين مقهي ، وغلق 22 منشأة بحى بولاق الدكرور عبارة عن مخازن للمراتب والبويات والخردة ومصانع للأحذية والملابس، وغلق 47 مخازن ورش بنطاق حى الهرم، و15 حالة بحى العمرانية عبارة عن مخازن وورش نجارة ودوكو و مخزن للعطور ومخبز بلدى , وغلق عدد 6 منشات مخالفة بالعجوزة .

كما أسفرت الحملات عن غلق عدد 37حالة بمركز ومدينة منشأة القناطر عبارة عن ورش ومخازن، وعدد 10ورش ومنشأت صناعية بمركز ومدينة أطفيح,وغلق 4 منشأت بالبدرشين وعدد 3 منشأت بالعياط.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الاحياء والمراكز بمواصلة تنفيذ الحملات يومياً لضبط المخالفين مناشداً أصحاب المنشآت الصناعية بضرورة الحصول علي كافة التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم في ظروف ملائمة حفاظاً على السلامة العامة .



























