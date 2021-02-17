شكرا لقرائتكم خبر عن التنمية المحلية تعلن غلق وتشميع مخازن وورش مخالفة بجسر السويس.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت الجهات المعنية بمحافظة القاهرة، تحت إشراف اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة بشن حملات علي المخازن والورش والمصانع غير المرخصة بمنطقة تقسيم عمر بن الخطاب بجسر السويس، وذلك تنفيذاً لتوجيهات اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، بالتصدي بكل حزم للورش والمخازن غير المرخصة خاصة التي تحتوي علي مواد قابلة للاشتعال بكافة المحافظات.

وقال اللواء محمود شعراوي، فى بيان اليوم، إنه تم التنسيق مع نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشرقية وحي السلام أول، وسيتم تنظيم حملات علي مدار عدة أيام لغلق المخازن والورش والمصانع غير المرخصة بتلك المنطقة والتي تهدد سلامة وأمن المواطنين وتعوق حركة السكان بتلك المنطقة ، مضيفًا أن المحافظة بدأت من أمس الثلاثاء حملاتها، والتى أسفرت عن غلق وتشميع 4 مخازن للأقمشة، كما تم رفع عدادات الكهرباء عن عدد آخر من المخازن.

وأشار شعراوى، إلي أنه تم رفع كميات كبيرة من الأقمشة، كان أصحاب المخازن والورش يشغلون بها الجوانب الفارغة بين العقارات، وهو ما كان يعرقل حركة المواطنين، مؤكدا أنه تم أيضاً تشميع عدد من الشقق السكنية التي تم تحويلها الي ورش ومخازن بالمخالفة ، لافتاً إلى إستمرار الحملات لعدة أيام فى تلك المنطقة .

ولفت وزير التنمية المحلية إلى أن قطاع التفتيش والمتابعة بالوزارة سيقوم بالمتابعة مع الأجهزة المعنية بمحافظة القاهرة لضمان عودة المخالفات مرة أخري ومراجعة التراخيص الصادرة للمخازن والورش والمصانع الموجودة أسفل عقارات تلك المنطقة المشار إليها وكذا الشقق السكنية التي تم تحويلها الي ورش ومخازن بتلك العقارات، مؤكدا أن الدولة لن تتهاون مع أي مخالفات لمخازن أو مصانع أو ورش غير مرخصة في العقارات السكنية وسيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حرصاً علي حياة وسلامة المواطنين وممتلكاتهم وقاطني العقارات .







































