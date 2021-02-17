غلق وتشميع 255 منشأة صناعية داخل كتل سكنية بالجيزة لعدم التزامها بإجراءات السلامة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

قال أحمد راشد محافظ الجيزة، إنه تم غلق وتشميع 255 منشأة صناعية ومخازن ومصانع وورش داخل كتل سكنية غير ملتزمة بإجراءات السلامة العامة واشتراطات الحماية المدنية.

وأكد راشد في تصريح اليوم الأربعاء، استمرار مجهودات الأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الأجهزة المختصة في شن حملاتها للتفتيش على المنشآت الصناعية والورش والمصانع والمحلات لمتابعة الالتزام بإجراءات السلامة العامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، والتأكد من إدارة الأنشطة بعد الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المختصة.

وأضاف "أن الحملات شملت غلق وتشميع 11 ورشة سمكرة ومخازن لتخزين الإسفنج بجنوب الجيزة، بالإضافة إلى غلق 37 مخزنًا للمواد الغذائية والأخشاب والبويات والحديد والفوم والورق وورش ميكانيكا والألومنيوم وعزل بلاستيك، مقامة بدون ترخيص بمركز ومدينة كرداسة، بجانب غلق وتشميع 8 حالات لمصنع لألعاب الأطفال ومخازن للمواد البترولية والبودرة وورش بحي الوراق".

وأوضح أنه تم غلق وتشميع 22 منشأة بحي الطالبية عبارة عن مصنع أحذية وملابس بشارع العدوي من ترسا، ومنزل به مخازن مواد خطرة شديدة الاشتعال، بالإضافة إلى غلق وتشميع جراج يحتوي على سيارات محملة بمواد بترولية شديدة الخطورة بشارع المعسكر ومخزن للزيوت والمواد البترولية بشارع جعفر ومخزن للأخشاب بالكوم الأخضر وعدد من المخابز.

وأشار إلى أنه تم غلق وتشميع مخزنين للمواد البترولية داخل كتلة سكنية بقرية شبرامنت بمركز ومدينة أبو النمرس، وغلق 6 منشآت صناعية بمركز ومدينة أوسيم عبارة عن مصانع للأحذية تستخدم المواد الخطرة ومخالفة لاشتراطات السلامة الوقائية والصحة المهنية والحماية المدنية.

ولفت إلى أنه في مدينة الحوامدية تم غلق وتشميع 5 منشآت شملت ورشة نجارة ومطعم أسماك بشارع جمال عبد الناصر ومصادرة جميع الأنابيب الموجودة بالمطعم، كما تم غلق وتشميع مصنع بلاستيك أسفل عقار سكني بشارع مصنع الحصر وورشة ميكانيكا لاستخدامهما مواد خطرة سريعة الاشتعال.

وفي حي شمال الجيزة تم غلق 10 منشآت عبارة عن ورش لدهان الأثاث ومصنعين نيكل وأحذية، وفي حي الدقي تم غلق 10 منشآت عبارة عن مخازن للمواد الغذائية والأدوية والبويات، وفي حي بولاق الدكرور تم غلق 22 منشأة عبارة عن مخازن للمراتب والبويات والخردة ومصانع للأحذية والملابس.

وفي حي الهرم، تم غلق 47 مخزنًا وورشة، وفي العمرانية تم غلق 15 منشأة عبارة عن مخازن وورش نجارة ودوكو ومخزن للعطور ومخبز بلدي، وغلق 6 منشآت مخالفة بالعجوزة، وبمدينة منشأة القناطر تم غلق 37 مخزنًا وورشة، وبمدينة أطفيح تم غلق 10 ورش ومنشآت صناعية، وبالبدرشين تم غلق 4 منشآت وبالعياط تم غلق 3 منشآت.

ووجه المحافظ، رؤساء الأحياء والمراكز بمواصلة تنفيذ الحملات يوميًا لضبط المخالفين، مناشدًا أصحاب المنشآت الصناعية بضرورة الحصول على كافة التراخيص اللازمة لمزاولة عملهم في ظروف ملائمة حفاظًا على السلامة العامة.