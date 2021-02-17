تسعير أرض المعلمين بالوادي الجديد.. الزناتي: تخصيص 3 آلاف فدان والجدية شرط التمليك

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

أعلن خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، الاتفاق مع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على تسريع خطوات تنفيذ بروتوكول التعاون بين النقابة والمحافظة لتخصيص 3 آلاف فدان بشكل مبدئي قابلة للزيادة لصالح المعلمين وأسرهم، بنظام حق الانتفاع؛ بغرض التمليك بعد إثبات الجدية في الزراعة والإنتاج الحيواني، وعمل بئر مياه وتأسيس شبكة ري، وللمعلم حق بناء منزل عليها.

جاء ذلك خلال زيارة خلف الزناتي نقيب المعلمين، اليوم الأربعاء، إلى محافظة الوادي الجديد، ولقائه اللواء محمد الزملوط، بحضور الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين، ومحمد أنيس سكرتير عام المحافظة، وسمير النيلي مدير مديرية التربية والتعليم بالوادي الجديد، وعدد من التنفيذيين والنقابيين.

وأوضح نقيب المعلمين أن السيد اللواء محافظ الوادي الجديد، أزال جميع العقبات، ووجه اللجنة المختصة بتسعير الأراضي في المحافظة، وسرعة إنهاء جميع الإجراءات لصالح نقابة المعلمين، ووعد بتسعير الأرض خلال أيام.

وأكد الزناتي أن النقابة فور إنهاء الإجراءات الإدارية للتخصيص، ستطرح الأرض لجميع المعلمين وأسرهم على مستوى الجمهورية، وسيتم تقسيمها إلى قطع 3 و5 و10 أفدنة، وإعلان مواعيد وشروط التقدم للحصول على قطعة أرض للراغبين من المعلمين.

وزار الزناتي مقر النقابة الفرعية لمعلمي الوادي الجديد، واجتمع مع مصطفى محمد علي رئيس النقابة الفرعية، وأعضاء مجلسها، وطالبهم بتوضيح خدمات النقابة لجموع المعلمين بالمحافظة؛ خصوصًا الامتيازات الجديدة، مثل القرض الحسن بقيمة 15 ألف جنيه، وزيادة الميزة التأمينية من 13 إلى 25 ألف جنيه.