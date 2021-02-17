مدينة جديدة تدخل مرحلة الاستعلام.. الإسكان تكشف موقف حاجزي شقق الإسكان الاجتماعي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبدالناصر:

أعلن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري عن ضم مدينة جديدة للاستعلام على حاجزي الإعلان العاشر، وهي مدينة الغردقة بعد أن بدء الاستعلام عن مدينتي السادات والعاشر من رمضان.

وبدأ صندوق الإسكان الاستعلام عن ما يقرب من 2400 متقدم بمدينة السادات منذ حوالي شهرين، ثم ازدادت الرقم تدريجيا ليكون 8 آلاف في مدينة مدينتي العاشر من رمضان والسادات، باعتبارهم المدينتين الأكثر نسبة في تنفيذ وحدات الإسكان الاجتماعي.

وقالت مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، إنه تم البدء في العمل بالمجموعة الأولى للعملاء المتقدمين على مدينة الغردقة بالإعلان العاشر وحدات الـ٩٠ مترًا حيث يجرى الاستعلام عن ١٦٨٠ متقدما.

وأضافت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي،أنه يتم الاستعلام عن محل السكن والعمل، لافته إلى أنه سيتم التعامل على باقي ملفات العملاء تباعا طبقا لجاهزية الوحدات.

وأشارت إلى أنه تم البدء في الاستعلام عن ما يقرب من 8 آلاف متقدم قبل المواعيد المقررة بـ 6 أشهر والمتفق علهيا في كراسة الشروط الخاصة بالحجز وقت التقديم منذ نوفمبر 2018.

وخصص صندوق الإسكان عدة أرقام، يمكن من خلالها متابعة الطلب (٥٧٧٧ ٥٩٩٩ - ١١٨٨ ٠٩٠٠٧١١١٧)، من الساعة ٩ صباحا حتى ٥ مساء يوميا عدا يومي الجمعة والسبت.

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