ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة داخل سيارة بمطروح

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (كميات كبيرة من الأقراص المخدرة مختلف الأنواع - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح .

محمد يوسف

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