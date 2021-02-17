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ضبط كميات كبيرة من الأقراص المخدرة داخل سيارة بمطروح

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة عقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاعي (الأمن الوطني – الأمن العام) وبمشاركة مديرية أمن مطروح من ضبط (كميات كبيرة من الأقراص المخدرة مختلف الأنواع - مبلغ مالي – 2 هاتف محمول) بحوزة (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة قسم شرطة مطروح) حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح .

وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة بقصد الإتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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