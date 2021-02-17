شكرا لقرائتكم خبر عن ما هي شروط التعيين في وظيفة «مندوب مساعد» بمجلس الدولة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وفقا لقانون مجلس الدولة هناك بعض الشروط التي تحددت للمتقدم لشغل وظيفة مندوب مساعد بمجلس الدولة، تتلخص هذه الشروط:

١- ألا يقل تقديره التراكمى عن جيد.

٢- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 سنة في تاريخ آخر موعد للتسجيل الإلكتروني.

٣- توافر الأهلية والصلاحية والكفاءة المتطلبة لشغل تلك الوظيفة القضائية طبقا لما تقدره اللجنة المختصة بمجلس الدولة.

٤- أن يجتاز المقابلة والاختبارات التي يحددها المجلس.

٥- أن تثبت لياقته الطبية وفقا للتحاليل والفحوص من الجهات المختصة التي يحددها مجلس الدولة.

٦- يتم قبول طلبات التعيين عن طريق التسجيل الإلكتروني على موقع مجلس الدولة www.ecs.eg خلال الفترة من يوم الخميس الموافق 25 فبراير وحتى 20 مارس 2021.

يذكر أن مجلس الدولة قد أعلن عن بدء تلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020.

وقال مجلس الدولة أن تم تحديد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا..

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالشروط والتعليمات المعلن عنها على موقع مجلس الدولة واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتي يتم التسجيل، وأنه انه لم يلتفت إلى الطلبات السابقة على الميعاد المحدد لبدء التسجيل، أو التي سترد بعد آخر يوم محدد للتسجيل.