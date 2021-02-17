شكرا لقرائتكم خبر عن «التنمية المحلية» عن الطقس السيئ: أمطار وثلوج في ٩ محافظات.. وغلق ٣ موانئ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تلقى اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، تقريراً من الإدارة العامة للأزمات بالوزارة عن آخر مستجدات حالة الطقس بالمحافظات وجهود المحافظات في رفع مياه الأمطار، الأربعاء، بالتعاون مع شركات مياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار التقرير إلى أن محافظة مطروح شهدت اليوم الأربعاء أمطار متوسطة إلى غزيرة على أغلب مدن المحافظة، وجارى العمل على رفع تراكمات المياه بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية ومعدات شركة مياه الشرب والصرف الصحي.

كما أشار التقرير إلى إستمرار متابعة محافظة كفر الشيخ لرفع تراكمات المياه بالشوارع الرئيسية بالتنسيق بين معدات الوحدات المحلية وشركة مياه الشرب بعد أن شهدت المحافظة اليوم استمرار لسقوط الأمطار الخفيفة إلى المتوسطة على كافة المراكز والمدن بالمحافظة مع تساطق ثلوج على مدن الحامول ودسوق وكفر الشيخ وبلطيم، مؤكدا استمرار تعطيل حركة الملاحطة بميناء الصيد بالبرلس نظراً لسوء الأحوال الجوية، مع استمرار تساقط الأمطار المتقطعة على مراكز ومدن المحافظة وجارى رفع تراكمات المياه.

وأكد التقرير أيضاً سقوط أمطار خفيفة إلى متسوطة على كافة مراكز ومدن محافظة الدقهلية وتسوم الاجهزة التنفيذية بالتعاون مع شركة المياه والصرف الصحى برفع تراكمات المياه.

وفى محافظة الأسكندرية أشار التقرير إلى استمرار سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على أغلب مناطق المحافظة مع سقوط ثلوج على أحياء العجمي والمنتزه وحى غرب لمدة دقائق صباح اليوم، وتقوم معدات الحماية المدنية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والمحافظة بالتنسيق في رفع تراكمات المياه .

وأشار تقرير غرفة العمليات إلى إستمرار غلق موانئ السخنة بالسويس نظراً لارتفاع الأمواج وغلق ميناء الغردقة بحرى نظراً لسوء الأحوال الجوية.

وأضاف التقرير إلى سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة مع نشاط للرياح بمحافظات شمال سيناء وبورسعيد والاسماعيلية والشرقية.

وأكد الوزير أن غرفة عمليات الوزارة تعمل بكامل طاقتها وتقوم بحل أي شكاوى تتعلق بالامطار من جميع المحافظات...كما تتلقى مبادرة صوتك مسموع جميع الشكاوى المتعلقة بالامطار من خلال وسائل التواصل المتاحة وهى: رقم «الواتس أب»: وهو ( 01150606783 ) والصحفة الرسمية للمبادرة على موقع التواصل الإجتماعى «الفيس بوك»: بعنوان ( صوتك مسموع)

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