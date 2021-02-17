شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 9 أطنان دقيق مدعم لبيعها بالسوق السوداء بمركز ملوي في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على محلات بيع اللحوم والمخابز البلدية والأسواق بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، لمتابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وقال المحافظ إن تلك الإجراءات تأتي بهدف ضبط الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، في ضوء الإجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، قال اللواء أ.ح أحمد السايس، رئيس مركز ملوي، إن الوحدة المحلية نفذت حملة مكبرة على الأسواق بنطاق قرى المركز والمدينة، بالتعاون مع إدارة التموين بالمركز، وجهاز حماية المستهلك، والطب البيطري، والجهات المعنية، حيث تم ضبط سيارة محملة بـ 170 شيكارة دقيق بلدي مدعم، بإجمالي 9 أطنان، لغرض بيعها في السوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.