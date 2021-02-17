شكرا لقرائتكم خبر عن ما قصة لعبة «خلاويص» التي يروّج لها الفنانون على «فيس بوك»؟ (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

خلاويص.. لسة..

هي أساس لعبة الاستغماية التي ارتبط بها قلوب الأطفال المصريين على مر الأجيال منذ سنين عديدة وهذا كل ما نتيقن به حول هذه اللعبة المصرية الأصيلة .

ولكن يبدو أنه هناك الجديد حول هذه الاستغماية وهذا ما رصده الإعلام المصري خلال اليومين السابقين بكافة منصاته نظرا للجدل الكبير الذي ظهر بين المهتمين بمتابعة مواقع التواصل الاجتماعي عن حكاية صورة لنجوم الفن والاعلام على كافة مواقع التواصل الاجتماعي وهم يلعبون الاستغماية حيث وضع كل نجم يده على عينيه تحت شعار خلاويص؟

حيث انتشرت بكثافة في الصفحات التي تختص بأخبار النجوم الرئيسية ليتسائل عنها الجميع، ما هو السبب في تزامن ظهور أغلب نجوم الفن والرياضة والإعلام وغيرهم من الشخصيات العامة ومشاهير منصات التواصل الاجتماعي هل هي لعبه يلعبها النجوم أم عمل فني يجمعهم أم برنامج جديد يستضيف كل هؤلاء النجوم أو مباراة استعراضية لتكاتف مجتمعي ام كذا وكذا وكذا

الحقيقة هناك العديد من التكهنات وحالة فضول شديد لتفسير الأمر

أوضحت صفحات التواصل الاجتماعي أن أبرز من شارك من نجوم الفن بصورة خلاويص؟ النجوم: «ليلى علوي وريهام عبدالغفور وبدرية طلبة ونورهان ومنى عبدالغني ومروة عبدالمنعم، ومن نجوم الإعلام عمرو الليثي وشريهان أبوالحسن ومفيدة شيحة ونشوي الحوفي وأحمد يونس وإبراهيم فايق والإعلاميه دعاء فاروق والمهندسة أمل مبدي بالإضافة إلى الكابتن سيد معوض نجم كرة القدم المصرية فضلاً عن العديد من مشاهير السوشيال ميديا والصفحات الإلكترونية.

صور الفنانين فى لعبة خلاويص

صور الفنانين فى لعبة خلاويص

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين

حكاية "خلاويص لسه " بين النجوم لفك كرب الغارمين