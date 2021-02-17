شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الدولة: بدء تلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد دفعة 2020 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن مجلس الدولة عن بدء تلقي طلبات التعيين في وظيفة مندوب مساعد، من خريجى كليات الحقوق والشريعة والقانون، والشرطة دفعة 2020.

وقال مجلس الدولة إنه تم تحديد بعض الشروط التي يجب أن تتوافر في المتقدمين بالإضافة إلى الشروط العامة المنصوص عليها قانونا.

وشدد المجلس على ضرورة الالتزام بالشروط والتعليمات المعلن عنها على موقع مجلس الدولة واتباع الخطوات والإرشادات بدقة حتى يتم التسجيل، وأنه لن يلتفت للطلبات السابقة على الميعاد المحدد لبدء التسجيل، أو التي سترد بعد آخر يوم محدد للتسجيل.