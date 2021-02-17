شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يفتتح وحدة تفتيت حصوات الكلى بالمستشفى الجامعي (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح، اليوم، اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، وحدة تفتيت حصوات الكلى والحالب بالموجات التصادمية بدون تدخل جراحي وبدون ألم، بقسم المسالك البولية بالمستشفى الجامعي، بتكلفة إجمالية بلغت 7 ملايين جنيه.

وتفقد محافظ سوهاج، ورئيس الجامعة، أجنحة الوحدة والتي تقدم الرعاية الصحية لمواطني المحافظة ومحافظات الصعيد، حيث تم الإنتهاء من كافة التجهيزات الطبية اللازمة للوحدة لتقديم خدمة طبية متميزة للتخفيف عن المرضى، وتقليل معاناة الألم بدون أي تدخل جراحي.

وأكد محافظ سوهاج، أن الوحدة تعد إضافة قوية للمنظومة الطبية بالمحافظة لخدمة المواطنين بسوهاج، والمحافظات المجاورة، مشيدا بدور الجامعة في خدمة المجتمع في كافة المجالات وخاصة المجال الطبي.

وقال الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، إن إدارة الجامعة تسعى بشكل دؤوب لتقديم أفضل الخدمات الطبية المتكاملة لغير القادرين لتحقيق الشفاء التام وتخفيف الآلام عن جميع المرضى، لافتا إلى أن إحدى شركات الاستثمار العقارى بالمحافظة دعمت تجهيز الوحدة بمبلغ 5.2 مليون جنيه.

وأكد الدكتور حسان النعمانى، عميد كلية الطب بالجامعة، أن الوحدة تعد الأحدث من نوعها في مصر، وتعمل بطاقة إستيعابية تصل إلى 20 حالة بالأسبوع، وتستخدم الأشعة السينية والموجات الصوتية في اكتشاف حصوات الكلى والحالب والمثانة بدقة عالية، لافتا إلى أن الوحدة تضم أحدث جهاز لتفتيت الحصوات بالموجات التصادمية في مصر، بالإضافة إلى وحدة التحكم الخاص بها، والتي تحتوي على شاشات العرض والتحكم في عملية التفتيت.

وأوضح الدكتور حمدى سعد، مدير المستشفى الجامعى، أن الوحدة تعمل بالموجات التصادمية لتفتيت حصوات الكلى والحالب التي يقل حجمها عن ٢ سم، من خلال عدد من الجلسات وفترة زمنية لا تتراوح أكثر من أسبوعين، لافتا إلى أن عمليات التفتيت تجرى للمرضى كإجراء خارجي دون الحاجة إلى الحجز بالمستشفى، منوها بأنه تم اليوم إجراء 4 عمليات جراحية بالوحدة.

جرى الافتتاح، بحضور الدكتور أحمد سامى القاضي، نائب المحافظ، والدكتور أحمد سليمان، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفى عبدالخالق، نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، والدكتور حسان النعماني، عميد كلية الطب البشري، والدكتور حمدي سعد، مدير المستشفى الجامعي، والدكتور عبدالباسط بدوي، رئيس قسم المسالك البولية ومدير الوحدة.

إفتتاح وحدة تفتيت حصوات الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي

إفتتاح وحدة تفتيت حصوات الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي

إفتتاح وحدة تفتيت حصوات الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي

إفتتاح وحدة تفتيت حصوات الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي

إفتتاح وحدة تفتيت حصوات الكلى بمستشفى سوهاج الجامعي