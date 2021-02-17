شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس السيئ بالمحافظات.. وزير التنمية المحلية يتابع جهود المواجهة لليوم الثاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى اللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، الأربعاء، مجموعة اتصالات هاتفية مع عدد من المحافظين، التي تشهد محافظاتهم موجة من الطقس السيئ وسوء الأحوال الجوية وسقوط الأمطار، وذلك تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بضرورة المتابعة اللحظية للجهود المبذولة لمواجهة آثار التقلبات الجوية التي تشهدها البلاد خلال هذه الأيام.

واطمأن الوزير، لليوم الثاني على التوالي، على جهود الأجهزة التنفيذية والجهات التابعة الأخرى لعمليات شفط تراكمات مياه الأمطار على مدار الساعات الماضية، مشددا على ضرورة استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى على مستوى جميع المحافظات، والتعامل الفوري مع آثار التقلبات الجوية وسقوط الأمطار.