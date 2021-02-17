شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس القناطر الخيرية: غلق كوبري محمد على الأثري لن يؤثر على حركة السيارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء محمد سالم، رئيس مدينة القناطر الخيرية، الأربعاء، إن حركة السيارات بين محافظات المنوفية والجيزة والمنوفية، لن تتأثر بأعمال ترميم كوبري محمد على الأثري بالمدينة، مشيرًا إلى أن الكوبري الذي يتم ترميمه حاليًا مغلق منذ سنوات أمام حركة السيارات، وهو مخصص للمشاه فقط.

وأوضح رئيس المدينة أن الكوبري سيغلق أمام حركة المشاه والدواب والدرجات الهوائية فقط، لأن الكوبري مغلق في الأساس أمام حركة مرور السيارات وغيرها من وسائل النقل الحديثة.

وأوضح «سالم»، أنه حتى غلق الكوبري أمام المشاه لن يكون طوال اليوم، وإنما فقط أوقات العمل في تركيب أرضيات الكوبري من البازلت حفاظًا على الحجارة كي لا يحدث بها تلفيات قبل تمام تثبيتها.

كانت محافظة القليوبية قد أعلنت، صباح الأربعاء، غلق كوبري محمد على الأثري بالقناطر الخيرية، نظرًا لتركيب أرضيته بحجر البازلت، ضمن مشروع تطوير الكوبري التي تتم حاليًا، وذلك ابتداء من اليوم الأربعاء إلى نهاية الشهر الجاري.

وجاء في الإعلان الذي نشرته الصفحة الرسمية لمحافظة القليوبية بالفيس بوك، «تنبيه هام 17/2/2021، سيتم غلق كوبري محمد على الأثري بالقناطر الخيرية نظرًا لتركيب أرضية حجر بازلت، برجاء الهدوء والانتظار، حتى يتم تركيب وتثبيت الحجر جيدًا، إلى نهاية الشهر الجاري بإذن الله تحياتنا لحضرتكم، #وزارة_السياحه_والاثار، #وزاره_الموارد_المائية_والري #مدينة_القناطر_الخيريةالسياحية».

وتابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، في وقت سابق، أعمال ترميم وصيانة كوبري محمد على الأثري بمدينة القناطر الخيرية، والتي تتم بواسطة الوحدة الإنتاجية بقطاع المشروعات بالمجلس الأعلى للآثار، تحت إشراف منطقة آثار القناطر بتكلفة مقدارها مليون وستمائة ألف جنيه، وذلك طبقًا لمقايسة الأعمال المعتمدة من اللجنة الدائمة.

ويتضمن مشروع الترميم أعمال درء الخطورة وترميم وصيانة الكوبري، مضيفًا أن مرحلة درء الخطورة تعتمد على استبدال الحجر التالف بالشرفات، وجميع الأجزاء المنهارة في الكوبري، ثم استكمال ترميم البلاط، حيث يتم تنظيف وتقوية الأحجار بجميع البوابات والأبراج على الكوبري والممرات، بالإضافة إلى ترميم الأبواب الخشبية للأبراج وجميع الأماكن بالقناطر الأثرية، والأبواب والمشغولات الحديدية،، كما سيتم تطوير نظام الإضاءة بالكوبري، وتركيب أعمدة للإنارة بطول الكوبري وصيانة الأعمدة الموجودة وتغيير السلك التالف ودهان الأعمدة باللون المناسب.