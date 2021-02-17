شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «زراعة المنيا»: استقرار الزراعات الشتوية رغم التقلبات المناخية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

طمأن المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة في المنيا، المزارعين، على استقرار نمو الزراعات الشتوية، والبالغة مساحتها 450 ألف فدان، منها 240 ألف فدان قمح بزيادة 10 آلاف فدان عن الموسم الماضي، والباقي محاصيل فول بلدي، وبنجر سكر، ونباتات عطرية، وخضروات.

وقال «رضوان» إنه يتم الآن توعية المزارعين بالري بالتنقيط، ضمن خطة الوزارة، للحفاظ على المياه، مشيرا إلى أنه «لم نتلق بلاغات من مزارعين بتعرض زراعاتهم لأضرار»، مؤكدا على تشكيل غرف عمليات بالجمعيات والإدارات الزراعية لمتابعة المزارعين، وتلقي شكاواهم.