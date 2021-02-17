شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادى الجديد: تحويل 3 قرى إلى وحدات قروية محلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، لجنة التقسيم الإداري بالمحافظة التي انعقدت لمناقشة الطلبات المقدمة لتحويل القري إلى وحدات محلية مستقلة، وذلك بحضور اللواء محمد توفيق، مدير أمن الوادي الجديد، واللواء محمد أنيس، سكرتير عام المحافظة، وسيد محمود، سكرتير عام المحافظة المساعد، وأعضاء اللجنة من القيادات التنفيذية، حيث وافقت اللجنة على إصدار قرارات إنشاء وحدة محلية قروية لقرية الجزائر بالخارجة وقرية الشيخ والي بالداخلة وقرية عثمان بن عفان بالفرافرة.

وأكد الزملوط أن الموافقة جاءت تلبية لمطالب الأهالي وطبقا للأسس والمعايير اللازمة للتحويل، مشيرا إلى أن المحافظة نجحت في استثناء شرط قلة عدد السكان وذلك لبعد المسافة بين تلك القري والقري الأم التابعة، وذلك لإتاحة الخدمات الأساسية للمواطنين للتيسير عليهم، وخلق فرص استثمارية جديدة، لافتا بأن عدد الوحدات القروية بمركز الخارجة أصبح 9 وحدات محلية ومركز الداخلة 19 وحدة ومركز الفرافرة 7 وحدات.