«الإسكندرية الأزهرية» تعقد اجتماعًا بمديري الإدارات التعليمية لبحث استعدادات امتحانات الثانوية (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ترأس الشيخ أحمد هاشم، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية اليوم الأربعاء، اجتماعًا ضم مديري المراحل التعليمية، ومديري الإدارات التعليمية؛ للتأكيد على الاستعدادات للامتحانات وسرعة تسجيل استمارات الثانوية الأزهرية.

وأكد «هاشم»، خلال الاجتماع على تجهيز المعاهد والاستعداد للامتحانات، والتشديد على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتدابير الصحية، للمحافظة على سلامة الجميع، والعمل على أن تخرج الامتحانات على أكمل وجه، وتعقيم وتطهير اللجان بصفة مستمرة، وقياس درجة الحرارة للجميع قبل دخول المعاهد، ومراعاة عدم الكثافة داخل اللجان، والتزام الجميع بارتداء الكمامات؛ لمنع انتشار فيروس كورونا.

وناقش الاجتماع التأكيد على مخاطبة شيوخ المعاهد بسرعة تسجيل استمارات الشهادة الثانوية.

"الإسكندرية الأزهرية" تعقد اجتماعًا بمديري المراحل والإدارات التعليمية لبحث استعدادات امتحانات الثانوية (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تعقد اجتماعًا بمديري المراحل والإدارات التعليمية لبحث استعدادات امتحانات الثانوية (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تعقد اجتماعًا بمديري المراحل والإدارات التعليمية لبحث استعدادات امتحانات الثانوية (صور)

"الإسكندرية الأزهرية" تعقد اجتماعًا بمديري المراحل والإدارات التعليمية لبحث استعدادات امتحانات الثانوية (صور)