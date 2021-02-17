شكرا لقرائتكم خبر عن حكم قضائي خاص بـ «وقف تراخيص شبكات المحمول» في مصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رفضت محكمة القضاء الإداري الدعوي المطالبة بإيقاف قرار وزير الاتصالات بالموافقة على الترخيص لشركات المحمول الثلاث للعمل داخل مصر، وأيدت المحكمة قرار الوزير بمنح الترخيص للشركات الثلاث لعدم ارتكابها أي مخالفات تستوجب وقف الترخيص.

صدر الحكم برئاسة المستشار منير غطاس، وعضوية المستشارين خالد كرم وهشام عبدالحميد نائبي رئيس مجلس الدولة .

كان أحد المواطنين قد أقام الدعوي بصفته «أحد مستخدمي خطوط المحمول»، واختصم وزير الاتصالات وشركات المحمول الثلاث، وطلب إيقاف بيع كروت الشحن التي تعطي رصيدا أقل من قيمة الشحن، كما طلب إيقاف الترخيص للشركات لخروجها على قانون تنظيم الاتصالات .

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه نظرا للتقدم العلمى والفنى والتكنولوجى في مجال الاتصالات على مستوى العالم، فقد تقدمت شركات المحمول الثلاث "أورانج مصر وفودافون واتصالات" بطلبات للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بهدف إنشاء وتشغيل شبكات اتصالات داخل جمهورية مصر العربية لتقديم خدمات الاتصالات إلى جميع المناطق داخل مصر بما فيها مناطق التوسع الاقتصادي والعمراني والمناطق الحضرية والريفية والنائية على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا ويلبى جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار في إطار من قواعد المنافسة الحرة.

وأضافت المحكمة أنه في ضوء التزام الشركات المذكورة بالقواعد المحددة بالمادة 25 من قانون تنظيم الاتصالات لمنح الترخيص بتشغيل شبكات الاتصالات، فقد تمت الموافقة على الترخيص للشركات الثلاث بتشغيل الخدمة، وحدد الترخيص الصادر للشركات التزامات المرخص له، والتي تشمل نوع الخدمة والتقنية المستخدمة، ومدة الترخيص، والحدود الجغرافية لتقديم الخدمة وخطة التغطية السلكية واللاسلكية ومراحل تنفيذها، ومقاييس جودة وكفاءة الخدمة، والالتزام باستمرار تقديم الخدمة والإجراءات الواجبة الاتباع في حالة قطع الخدمة أو إيقافها، وتحديد سعر الخدمة وطريقة التحصيل والالتزام بالإعلان عن ذلك، وإتاحة الخدمة لجمهور المستخدمين دون تمييز.

وتبين للمحكمة التزام شركات المحمول بالأسس العامة التي يلتزم بها مشغلو ومقدمو خدمات الاتصالات والقواعد التي تم وضعها من قبل الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات لتقديم خدمات الاتصالات للغير دون إخلال بقواعد المنافسة الحرة أو بمستوى أداء الخدمة، الأمر الذي يكون معه طلب المدعى بإلغاء تراخيص شركات المحمول الثلاث بالعمل في مصر غير قائم على سند قانونى.

ولم تأخذ المحكمة بما ذكره المدعي من مخالفة شركات المحمول للمادة الخامسة من قانون حماية المستهلك على سند من القول إن البيانات المدونة على كروت الشحن مكتوبة باللغة الإنجليزية وليست العربية، فذلك مردود عليه بما ورد في الفقرة الأخيرة من المادة المذكورة «ويجوز أن تكون تلك البيانات مدونة بلغتين أو أكثر على أن تكون إحداها باللغة العربية»، ولما كانت البيانات المدونة على كارت الشحن من حيث كيفية الاستخدام وكيفية الوصول إلى خدمة العملاء مقيدة باللغتين العربية والإنجليزية، بالتالى فلا توجد ثمة مخالفة لأحكام قانون حماية المستهلك .