شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على أماكن تشغيل 30 ماكينة غسيل كلوي جديدة بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور هشام شوقي مسعود، وكيل وزارة الصحة بالشرقية، بدء تشغيل جميع ماكينات الغسيل الكلوي وعددها ٣٠ ماكينة، والتي تم دعمها من قبل وزارة الصحة والسكان، بتكلفة تقديرية تصل إلى ٨ مليون جنيه، لافتا إلى أنه تم توزيعها على وحدات الكلي الصناعي في ١١ مستشفى بنطاق المحافظة، وهي مستشفيات «أبوكبير، الصالحية الجديدة، بلبيس، الحسينية، أبوحماد، كفر صقر، ههيا، طحا المرج، الإبراهيمية، القرين، منيا القمح المركزية»، وذلك لخدمة مرضى الغسيل الكلوي.

وقدم وكيل الوزارة الشكر للدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، على دعمها المتواصل للمنظومة الصحية بمحافظة الشرقية، والشكر لجميع الفرق الطبية بالمحافظة للجهود المخلصة المبذولة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.

جدير بالذكر أن وزيرة الصحة قامت بدعم مستشفى الزقازيق العام، بمضخة البالون الأورطي بتكلفة تقديرية أكثر من ٢ مليون جنيه، والذي يعد إضافة قوية لحالات القسطرة القلبية، وجراحات المستوى الثالث من القلب المفتوح، فضلا عن قيامها خلال الأيام الماضية بدعم مستشفى الزقازيق العام بماكينة قلب صناعي بتكلفة تقديرية ٥ مليون جنيه، لإجراء جراحات القلب المفتوح، بالمستشفى وذلك للمرة الأولى بمستشفيات الصحة بالمحافظة، والذي سيتم تفعيلها خلال الأيام المقبلة، فور الإنتهاء من إنشاء جناح العمليات بالمستشفى.