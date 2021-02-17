شكرا لقرائتكم خبر عن تزايد حدة الأمطار بالقليوبية وسقوط شجرة بكورنيش بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت حالة الطقس السيئ بالقليوبية وتزايدت كميات الأمطار المتساقطة، خاصة في العاصمة بنها، على فترات متقطعة بين متوسطة وشديدة، فيما شهد كورنيش النيل بمدينة بنها في القليوبية سقوط شجرة كبيرة على الطريق نتيجة الرياح الشديدة التي صاحبت الأمطار دون خسائر بالأرواح أو الممتلكات أو السيارات.

وتابع رؤساء المدن في القليوبية أعمال تطهير بالوعات شفط الأمطار في شبرا وكفر شكر وطوخ.

أكد اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أنه أعطى تعليمات مشددة لجميع الأجهزة المعنية ورؤساء الأحياء بضرورة الاستمرار في رفع حالة الاستعداد القصوى واليقظة لمواجهة سقوط الأمطار والتغيرات المناخية التي قد تشهدها البلاد خلال هذه الفترة.

وشدد المحافظ على ضرورة الانتشار السريع بالمعدات وفرق الطوارئ والتواجد بشوارع العاصمة والمدن والأحياء لمواجهة أي حالات طارئة أو تجمع مياه في أي موقع من خلال التنسيق بين المراكز والمدن والأحياء وفروع شركة الصرف الصحي والمرور والحماية المدنية والإسعاف والصحة وتنفيذ خطة المحافظة المحكمة، لتوزيع الشفاطات العملاقة والمواتير الحديثة بالمحاور الرئيسية ومنازل ومطالع الكباري والأنفاق والمناطق الرئيسية وتمركزها مدعمة بفرق إنقاذ.