شكرا لقرائتكم خبر عن طقس اليوم في مطروح: تساقط الثلوج في مدينة النجيلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت، اليوم الأربعاء، مدينة النجيلة التي تبعد 70 كيلو مترا غرب مدينة مرسى مطروح، عاصمة المحافظة، بتساقط الثلوج.

وتعد مدينة النجيلة هي المدينة الأصغر في عدد السكان على مستوى مراكز مدن المحافظة الثمانية، حيث يصل عدد سكانها إلى 30 ألف نسمة.

وتعد مدينة النجيلة هي مستقبل المحافظة الواعد، حيث يتم على أطرافها بناء أهم ميناء اقتصادي وأحدث ميناء تجاري بمصر وهو ميناء جروب، وسوف ينقل الميناء بعد افتتاحه محافظة مطروح نقلة اقتصادية هائلة، حيث سيوفر فرص عمل لأبناء النجيلة خاصة وأبناء المحافظة بشكل عام.

وتعد النجيلة المدينة الثانية بعد مدينة سيدي براني، التي تشهد سقوط أمطار ثلجية على أراضيها، بعد أن شاهدنا أمس أول سقوط للثلج على محافظة مطروح في مدينة سيدي براني.

الثلوج فى النجيلة

الثلوج فى النجيلة