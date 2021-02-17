شكرا لقرائتكم خبر عن سامح شكرى: نسعى لتوسيع رقعة التعاون مع باكستان بما يخدم المصالح التنموية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد سامح شكرى وزير الخارجية بالعلاقات الممتدة بين مصر وباكستان، خاصة أنها كانت تتخذ مواقف داعمة للقضايا العربية والقضايا المرتبطة بالدولة المصرية، مشيرًا إلى أن مصر تتعاون مع باكستان فى العديد من القضايا والتعاون مستمر لدعم الجهود التنموية.

وأضاف سامح شكرى خلال مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الباكستانى: "نسعى لاستعادة مجالات التعاون من خلال دورات متلاحقة من التعاون الثنائى، وتبادل الزيارات على مستوى القمة، حتى نعيد العلاقة الخاصة التى تربط البلدين، وتوسيع رقعة التعاون بما يخدم المصالح التنموية والتوافق بين الدولتين حول القضايا السياسية على الساحة الإقليمية والدولية".