شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية باكستان: القاهرة تغيرت للأفضل والعاصمة الإدارية تستحق الزيارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال شاه محمود قرشى وزير الخارجية الباكستانى، ردا على سؤال محرر ”الخليج 365” حول العاصمة الإدارية الجديدة، أن القاهرة التى شاهدها اليوم غير القاهرة قبل 10 سنوات، لافتا إلى أن القاهرة شهدت تغيرا كبيرا بشكل أكثر إيجابية على كافة المستويات.

وأضاف وزير الخارجية الباكستانى، خلال مؤتمر صحفى مشترك مع سامح شكرى وزير الخارجية، أن العاصمة الإدارية الجديدة تستحق الزيارة بمجرد الانتهاء منها متابعا: "مثل حدث فى بلدنا وتم نقل العاصمة، وقمنا ببناء مدينة جديدة وتحولت إلى عاصمة، وأتمنى لكم تحقيق هذا الأمر بنجاح".

وتابع: "باكستان تشهد العديد من التطورات في البنية التحتية وهناك أماكن نطورها، ونرحب بالاستثمار المصرى فى باكستان، وهناك إعفاءات ضريبية لجذب الاستثمارات المصرية، وغيرها من المزايا، وهناك فرص متاحة في باكستان".