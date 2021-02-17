شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى رحيل "الجورنالجى".. ماذا قال الأستاذ هيكل عن الرئيس السيسى.. إنفوجراف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تمر اليوم الذكرى الخامسة على رحيل الأستاذ محمد حسنين هيكل، أحد أشهر الصحفيين العرب والمصريين فى القرن العشرين، ساهم فى صياغة السياسة فى مصر منذ فترة الملك فاروق حتى وفاته، فى 17 فبراير عام 2016.

وفى عام 2010 بدأت علاقة الأستاذ محمد حسنين هيكل مع الرئيس عبد الفتاح السيسى، حينما تولى "السيسى" رئاسة المخابرات الحربية، وانحاز الأستاذ إلى ترشيح السيسى لرئاسة الجمهورية، عقب سقوط حكم الإخوان وكان هو من سماه بـ"مرشح الضرورة".

وخلال هذه الفترة كان للأستاذ محمد حسنين هيكل العديد من التصريحات حول رأيه في الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتي من أبرزها:



ماذا قال الأستاذ هيكل عن الرئيس السيسى

له دور عظيم فى حسم ثورة 25 يناير لصالح الشعب

يمتلك كاريزما وشخصية قوية ورصيد شعبى كبير

"مرشح الضرورة" ويجب أن يحكم مصر

رجل متدين ولكنه تدين مماثل لكل المصريين

كان يستوعب فشل مرسى والإخوان أثناء حكمهم

كان فى موقف لا يحسد عليه وتصرف بوطنية

لا ينام إلا ساعتين وربنا يكون فى عونه