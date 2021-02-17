شكرا لقرائتكم خبر عن وزير خارجية باكستان يلتقى الرئيس السيسى.. وشكرى يؤكد وجود رغبة مشتركة لتعزيز العلاقات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد وزير الخارجية سامح شكرى، وجود إرادة سياسية مشتركة بين القاهرة وإسلام آباد لتعزيز العلاقات الثنائية واستئناف وتيرة العلاقات فى كافة العلاقات، مشيرا إلى أن نظيره الباكستاني التقى صباح اليوم مع الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال شكرى فى مؤتمر صحفى مشترك مع نظيره الباكستاني وجود مواقف داعمة من إسلام آباد للشعوب العربية، مؤكدا أن جولة المشاورات حول كيفية تكثيف المشاورات وعقد اللجنة المشتركة، مشيدا بالعلاقات الثنائية التى تجمع البلدين.



مؤتمر وزيرى خارجية مصر وباكستان

بدوره، أوضح وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، أن العلاقات السياسية المشتركة بين مصر وباكستان ممتازة للغاية، متقدما بالشكر لمصر بموقفها فى دعم إسلام اباد للحصول على مقعد فى مجلس الأمن.

وأكد وزير خارجية باكستان، وجود خارطة طريق لتعزيز التعاون مع مصر وتكثيف عقد الاجتماعات لعقد اللجنة المشتركة، مشيرا لرغبة بلادهم في تعزيز مذكرات التفاهم بين مصر وباكستان.