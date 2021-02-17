شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: مشروع تصنيع البلازما يهدف لتأمين احتياجات البلاد لـ8 سنوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت وزارة الصحة والسكان أن المشروع القومى لتصنيع البلازما يهدف لتأمين احتياجات البلاد من مشتقات البلازما خلال من 6 : 8 سنوات مع التصدير للأسواق الإقليمية بعد الإكتفاء الذاتى محليا .

وأضافت وزارة الصحة والسكان في منشور أنه يتم استيراد مشتقات الدم حاليا مشيرة إلي أنه يوجد حزمة من الأمراض التى يتم علاجها وتتضمن الحروق وأمراض الكبد والأمراض السرطانية والمناعة وأمراض سيولة الدم وأمراض الكلي

وكان الدكتور إيهاب سراج الدين، مدير خدمات بنوك الدم القومية، التابعة لوزارة الصحة والسكان، كشف تفاصيل أول مشروع لعمل مصنع لجمع البلازما لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مشتقات الدم ليكون بذلك أول مصنع فى أفريقيا والشرق الأوسط لإنتاجها مؤكدا أنه جار إنشاء 12 مركزا للبدء فى جمع البلازما من المتبرعين لتوفير جميع مشتقات الدم.

وقال الدكتور إيهاب سراج الدين مدير خدمات بنوك الدم القومية، التابعة لوزارة الصحة والسكان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إن الـ12 مركزا مقرر إنشائهم فى القاهرة ( العجوزة ، العباسية ، دار السلام ) والمنيا وطنطا والإسكندرية، وتابع: سيتم افتتاح مراكز آخرى فى الإسماعيلية سوهاج وقنا وستتوالى الافتتاحات فى باقى المحافظات حتى يكتمل العدد بواقع 12 مركزا







