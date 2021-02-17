شكرا لقرائتكم خبر عن أكاديمية البحث العلمى تعلن أسماء المتأهلين لنهائى "مختبر الشهرة" 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت اكاديمية البحث العلمى، تأهل 7 متسابقين للمرحلة النهائية فيى الموسم الـ12 من مسابقة "مختبر الشهرة" بناءً على رأى لجنة التحكيم، استمراراً للنجاح الذي حققه التعاون المثمر بين أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا كشريك وطنى والمجلس الثقافى البريطانى، واجتمع رأى لجنه التحكيم باختيار الـ 7 متسابقين وهم طبيبة الأسنان إيمان عامر، المهندسة هند أمين، الطبيبة البيطرية جهاد شعبان، محمد عصمت، الطالب محمد الشوربجى، الطالب محمد أيمن، وشروق محمد من ضمن 19 متسابقاً شاركوا فى المسابقة النصف نهائية هذا العام 2021، التى تم تنظيمها افتراضياً عبر الإنترنت فى ظل تداعيات كورونا واتخاذ التدابير الإحترازية.

وقالت أكاديمية البحث العلمى فى بيان لها إنه تمت إقامة مسابقة النصف نهائية على جولتين من التصفيات لاختيار الأفكار المقدمة التى تتفق مع المعايير الأساسية للمسابقة، وشملت لجنة الإختيار منسقي الأكاديمية والمجلس الثقافى ولجنه التحكيم والمتسابقين الذين قاموا بعرض موضوعات علمية بطريقة شيقة مبتكرة لإثبات قدراتهم.

وأتاحت اللجنة المنظمة للمسابقة الفرصة للجمهور هذا العام للتصويت للمشاركين عبر الإنترنت، وتفاعل الجمهور بشكل كبير هذا العام حيث بلغ عدد الأصوات 7730 صوت، وجاءت نتائج تصويت الجمهور بترشيح الطالبة منه شاكر، الطالبة بالفرقة الثانية بكلية الطب - جامعة القاهرة التى قامت بتقديم عرض بعنوان "الصرع: رحلة بين الأسطورة والعلم".

والجدير بالذكر أنه شارك فى المسابقة هذا العام العديد من الجامعات الأجنبية والخاصة والحكومية إلى جانب بعض المراكز البحثية.

واستهدفت المسابقة هذا العام التوسع فى مشاركة حملة وطلاب الماجستير والدكتوراه والباحثين بالإضافة إلى استهداف المسابقة طلاب الكليات العلمية بالجامعات.

وقد أثبتت مسابقة مختبر الشهرة نجاحها خلال السنوات الحادية عشر الماضية في مصر، بهدف تشجيع شباب الباحثين الذين تتراوح أعمارهم ما بين 18 وحتى 40 عاماً على إيجاد وسيلة للتعبير عن أنفسهم والتواصل مع الجمهور الأكبر بطريقة منفتحة، ملهمة، وتفاعلية إلي جانب حث الأجيال الشابة على اتخاذ العلوم والتواصل العلمى مجالاً ملهماً لمستقبلهم الوظيفى، وتعزيز العلوم كجزء من الثقافة السائدة في المجتمع.