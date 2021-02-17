شكرا لقرائتكم خبر عن مجمع البحوث الإسلامية يعلن مسابقة عالمية بعنوان: "الإعجاز التشريعى فى الزكاة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الإعجاز العلمى للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بمجمع البحوث الإسلامية، بدء المسابقة العالمية السنوية، التى تُعقد هذا العام فى موضوع: "الإعجاز التشريعى في الزكاة"، فى إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب – شيخ الأزهر بعقد المسابقات التي تثري الجوانب العلمية وتشجع طلاب العلم على القراءة والبحث.

وقال الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية الدكتور نظير عيّاد، إن المسابقة تأتي ضمن أنشطة المجمع ولجانه العلمية المتنوعة، حيث تؤدي هذه المسابقات دورًا مهمًا في تشجيع الباحثين على القراءة والاطلاع وإثراء معارفهم المختلفة.

أضاف عيّاد، أن المسابقة مفتوحة للمشاركة للجميع بشرط استيفاء شروطها وهى: أن يكون البحث المقدم إلى المسابقة بإحدى اللغتين العربية أو الإنجليزية، وألا يكون البحث قد سبق تقديمه لنيل درجة علمية وألايكون قد سبق نشره أو تقديمه لمسابقة أخرى مع تقديم كل متسابق لإقرار كتابي بذلك، وألا يكون المتقدم للمسابقة قد فاز بإحدى الجوائز الثلاث الأولى في المسابقات الماضية للجنة عن ست سنوات سابقة، كما يشترط أن يكون مقدم البحث حاصلًا على مؤهل عال على الأقل.

تابع الأمين العام: أن المسابقة تشترط أيضًا، أن يكشف البحث عن أوجه الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة في موضوع المسابقة، بالإضافة إلى ضرورة التوثيق العلمي لمادة البحث من ناحيتي تفسير الآيات القرآنية وتخريج الأحاديث النبوية المستشهد بهما.

ويُقدم البحث مكتوبًا على الحاسب الآلي بفنط (14) للمتن، وفنط (16) للعناوين وألا تقل عدد الصفحات عن مائة صفحة ولا تزيد على مائة وخمسين صفحة من القطع الكبير، ويقدم المتسابق رفق كل بحث ملخصًا له لا يقل عن عشر صفحات ولا يزيد على عشرين صفحة بالإضافة إلى السيرة الذاتية للمتسابق والـ (C D) الخاص بالبحث للمتسابق.

كما يُقدم البحث وملخصه من ثلاث نسخ إلى أمانة لجنة الإعجاز العلمي للقرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة بالإدارة العامة لشئون مجلس المجمع ولجانه، وذلك بمقرها بمجمع البحوث الإسلامية -شارع الطيران- بمدينة نصر- أمام مركز الأزهر للمؤتمرات، وذلك في موعد أقصاه آخر سبتمبر سنة 2021م، ويسلم صاحب البحث إيصالًا معتمدًا بما قدمه.

وفيما يتعلق بجوائز المسابقة، تُمنح جائزة مالية قيمتها خمسة وستون ألف جنيه (65000) لعدد 18 فائزًا، ويحصل الفائز الأول على خمسة عشر ألف جنيه، والثاني عشرة آلاف جنيه، والثالث خمسة آلاف جنيه، كما تُمنح خمس جوائز تقديرية بواقع ثلاثة آلاف جنيه للجائزة الواحدة، كما تُمنح عشر جوائز تشجيعية بواقع ألفي جنيه للجائزة الواحدة، فضلًا عن شهادة تقدير لجميع الفائزين.

كما أعلنت لجنة الإعجاز العلمي أن البحوث الفائزة بالجوائز الثلاث الأولى من حق اللجنة الاحتفاظ بها، وليس من حق أصحاب هذه البحوث المطالبة باستردادها، أما البحوث الفائزة بالجوائز الأخرى أو البحوث غير الفائزة فلأصحابها استردادها خلال ثلاثة أشهر من تاريخ إعلان نتيجة المسابقة وبعد هذا الموعد تكون البحوث غير المطالب باستردادها يكون من حق اللجنة التصرف فيها التصرف المناسب، كما أنه يحق للجنة طبع ونشر ما تراه من البحوث الفائزة، وذلك على حساب الوقفية دون إذن من أصحاب هذه البحوث، ودون أي حقوق لهم قبل اللجنة.