شكرا لقرائتكم خبر عن شيخ الأزهر عن أحمد طه ريان: زميلى الفاضل رفيق رحلة التعلم والدراسة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نعى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، الدكتور أحمد طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، الذى وافته المنية اليوم الأربعاء، وذكر شيخ الأزهر على صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"رَحِمَ الله أخي العزيز وزميلي الفاضل، رفيقَ رحلة التعلم والدراسة، الدكتور أحمد طه ريان، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، والعميد الأسبق لكلية الشريعة والقانون بأسيوط، وأستاذ الفقه المالكي بالأزهر الشريف، الذى عاش عالمًا جليلًا، ودارسًا مُدققًا، وسمحًا كريمًا معطاءً بين طلابه وتلاميذه، فقد كان - رحمه الله - فى دفاعه عن الشريعة يَصدَعُ بما يُؤمن به، ولا يخشى فى قول الحق لومةَ لائم، عاش - رحمه الله - ومات فى مكتبته، وأثرى المكتبة الأزهرية بالمؤلفات والأبحاث العلمية فى الفقه والأصول والحديث الشريف، وإن الأزهر ليفتقد بافتقاد فضيلته رُكنًا أصيلًا من أركان الفقه المالكى والتشريع بأروقة الأزهر الشريف وقاعات الدرس والبحث العلمى فى كليات الشريعة والقانون فى جامعة الأزهر.

وإنى مع زملائى فى هيئة كبار العلماء وأساتذة الأزهر الشريف لنحتسبه عند الله، ونعتصم بالصبر الجميل على قضائه وقدره، سائلين المولى -سبحانه وتعالى- أن يتقبَّله مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وأن يبارك في أهله وذريته ويلهمهم وتلاميذه ومُريديه الصبر والرضا بالقضاء والقدر، وإنا لله وإنا إليه راجعون.