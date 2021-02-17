شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسماء 43 منطقة لتجمعات مياه الأمطار في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت إدارة نظم المعلومات الجغرافية بشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، عن وجود 43 منطقة لتجمعات مياه الأمطار بمراكز المحافظة التسع، بخلاف مخرات السيول وعددها 3 مخر سيل شرق النيل .

وقد تصدر مركزي المنيا، وملوي المناطق الأكثر تجمعات لمياه الإمطار، حيث المنيا 9 مناطق وهي كوبري الأخصاص، وشوارع الزخرفية، والتنظيم والإدارة، وعدنان المالكي، والجمهورية، وسكة تلة، وكوبري محمد بدوي، واسفل الكوبري .

وفي ملوي، 9 مناطق هي الشارع القبلي، والشارع البحري، وكوبري النيل، وشارع ابو بكر، وشارع عمر بن الخطاب، وشارع توني بك، وشارع الصعيدي، وشارع الجيش، وشارع الشيخ نصر .

وفي بني مزار، 6 مناطق هي، شارع الجمهورية، وقرية الناصرية، وقرية الشيخ فضل، وشارع بورسعيد، وكوبري النيل، وشارع الثورة .

وفي مغاغة، 5 مناطق هي، شار ع طه حسين، وميدان المحطة، وميدان ألمطافي، والكوبري البحري، وكوبري الغرياني .

وفي سمالوط، 4 مناطق هي، أسفل كوبري الشريعي، سمالوط البلد، وأسفل الكوبري الحديدي بجوار السكك الحديدية، وشارع زهران .

وفي أبوقرقاص، 4 مناطق هي شارع الاتحاد، وشارع الجمهورية، وكوبري المشاة، وشارع بورسعيد .

وفي مطاي، 3 مناطق هي كوبري مجلس المدينة، وشارع بورسعيد، وشارع الثورة .

وفي العدوة منطقتين، ميدان الموقف، وشارع مجلس المدنية .وفي دير مواس، منطقة واحدة شارع الجمهورية ،

قال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس ادارة، تم رصد الخريطة من خلال استخدام التكنولوجيا الحديثة، بإدارة نظم المعلومات الجغرافيةGIS

وأضاف«الشهاوى» أن الشركة حددت أماكن انتشار سيارات الكسح بهذه الأماكن حيث يوجد ٣٧سيارة كسح بالإضافة إلى العديد من المعدات الأخرى .