لجنة الشراكة الأورومتوسطية تعقد مائدة مستديرة حول الحوار بين الأديان والحضارات

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت لجنة الشراكة الأورومتوسطية مائدة مستديرة، من خلال الأون لاين، بسبب جائحة كورونا، حول الحوار بين الأديان والحضارات الثقافية، برئاسة المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية الأسبق، تناولت أهمية الحوار بين الأديان والثقافات كسبيل لنشر السلام ونبذ العنف في العالم.

شارك في المائدة، التي أدارتها الدكتورة أنا فيولا من جامعة صقلية، نيلو مسيو ميسي، رئيس مدينة صقليه، والشيخ عبدالله رضوان، والشيخ نادر عقاد، والشيخ أحمد ماكالوسو، أئمة مساجد بروما وباليرمو، ممثلين للجانب المسلم، ومونز سبريا فيكو، مندوب بابا الفاتيكان، فرانسيسكو سما ريتانوا، أمين عام اللجنة، وبعض أساتذة الجامعات بباليرمو.

وأشادت المائدة بالأمم المتحده وتخصيصها يوم 4 فبراير من كل عام يومًا عالميًا للاحتفال بوثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها الإمام الأكبر الشيخ أحمد الطيب، والبابا فرنسيس، بابا الفاتيكان، لتكون وثيقة عالمية لنشر التسامح ومنع الحروب والتوافق بين البشر، وعدم استعمال العنف والإكراه والتعذيب وكل صنوف القهر للإنسان.

وأوضحت المائدة، أن هذه الوثيقة تحت بصر المعاهد العلمية والمنتديات والتجمعات أساس للتعامل ونبد الإرهاب والعنف، مؤكدة عن رفضها استخدام أي دين لتبرير الإرهاب أو أعمال التعدي أو الإساءة للمرأة.

وأكد المشاركون في المائدة أنه لن يكون هناك في العالم سلام إلا إذا كان هناك سلام بين الأديان، ولن يكون هناك سلام بين الأديان، إلا إذا كان هناك حوار بين الأديان، ولن يكون هناك حوار مثمر بين الأديان إلا إذا كانت هناك دراسة متعمقة للأديان، مشيرين إلى أن هذا ما نقله عالم الأديان الألماني المعاصر «هانز كونج».

لجنة الشراكة الاورومتوسطية برئاسة المستشار عدلي حسين تعقد دائرة حول وثيقة الأخوة الإنسانية

لجنة الشراكة الاورومتوسطية برئاسة المستشار عدلي حسين تعقد دائرة حول وثيقة الأخوة الإنسانية

لجنة الشراكة الاورومتوسطية برئاسة المستشار عدلي حسين تعقد دائرة حول وثيقة الأخوة الإنسانية

لجنة الشراكة الاورومتوسطية برئاسة المستشار عدلي حسين تعقد دائرة حول وثيقة الأخوة الإنسانية

لجنة الشراكة الاورومتوسطية برئاسة المستشار عدلي حسين تعقد دائرة حول وثيقة الأخوة الإنسانية

لجنة الشراكة الاورومتوسطية برئاسة المستشار عدلي حسين تعقد دائرة حول وثيقة الأخوة الإنسانية

لجنة الشراكة الاورومتوسطية برئاسة المستشار عدلي حسين تعقد دائرة حول وثيقة الأخوة الإنسانية

لجنة الشراكة الاورومتوسطية برئاسة المستشار عدلي حسين تعقد دائرة حول وثيقة الأخوة الإنسانية

لجنة الشراكة الاورومتوسطية برئاسة المستشار عدلي حسين تعقد دائرة حول وثيقة الأخوة الإنسانية

لجنة الشراكة الاورومتوسطية برئاسة المستشار عدلي حسين تعقد دائرة حول وثيقة الأخوة الإنسانية

لجنة الشراكة الاورومتوسطية برئاسة المستشار عدلي حسين تعقد دائرة حول وثيقة الأخوة الإنسانية