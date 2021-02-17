شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 5 محلات بدون ترخيص والتحفظ على 2 طن سماد مدعم في حملة بالفيوم والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت إدارة المكافحة بقيادة المهندس فؤاد محمد بالتنسيق مع شرطة المسطحات المائية وبمشاركة المهندس فكري سلطان رئيس قسم الرقابه على المبيدات والمخصبات بالمرور الدوري على محلات المبيدات والمخصبات بناحية اطسا ومركز الفيوم.

أسفرت الحمله عن عمل 5 محاضر لمحلات بدون ترخيص وايضا تراخيص منتهيه واتجار في اسمده مدعمه وغير مصرح بتداولها وكذلك التحفظ على عدد 2 طن سماد مدعم.

أكد الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعة بالفيوم على تكثيف الحملات على محلات بيع المبيدات والمخصبات بجميع مراكز المحافظة والمتابعة المستمرة لفرض الرقابة على الأسواق وضبط المخالفين بالتعاون بين شرطة المسطحات والبيئة بقيادة العميد ياسر ابراهيم مدير إدارة شرطة المسطحات وإدارة حماية المستهلك ومفتشي التموين والجهات الرقابة على جميع أسواق ومنافذ بيع وتداول وإنتاج المبيدات الزراعية، للتأكد من سلامة المنتج، وضبط المبيدات المحظورة ومجهولة المصدر والمغشوشة والغير مصرح بها من قبل وزارة الزراعة، والتى قد تضر بالإنتاج الزراعي وصحة المواطنين.