شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يُكرم وكيل وزارة الأوقاف السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة أوقاف الشرقية السابق، بمنحه شعار المحافظة، وذلك تقديراً لما قدمه من أداء متميز خلال فترة عمله بالمحافظة، ومساهمته في تطوير منظومة العمل داخل مديرية الأوقاف، وتنفيذ خطة الوزارة لإحلال وتجديد بيوت الله، وتجهيز وفرش المساجد ولتعيينه وكيلا لوزارة الأوقاف بمحافظة المنوفية، متمنياً له التوفيق والسداد في مهام عمله الجديد والاستمرار في خدمة الدعوة الإسلامية.

ومن جانبه، أعرب الشيخ زكريا الخطيب، وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، عن خالص الشكر والتقدير لمحافظ الشرقية، لحرصه على تكريمه اليوم بمكتبه بالديوان العام، ومنحه شعار المحافظة تقديراً لما قدمه خلال فتره عمله في مجال الدعوة الإسلامية، ونشر الفكر الوسطى المستنير، ومحاربة الفكر المتشدد للمضي قدما نحو تنمية وبناء المجتمع.

أشاد وكيل وزارة الأوقاف بالعلاقة الطيبة التي تجمع المحافظ بأعضاء الجهاز التنفيذي، والتي يسودها الود والاحترام والحزم، بما ينعكس على تحسين مستوى الخدمات المؤداه للمواطنين في كافة قطاعات العمل المختلفة.