شكرا لقرائتكم خبر عن «زراعة المنوفية» تُصدر توصيات لمُربي الماشية والأغنام والنحل.. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صرح المهندس أشرف سعد الجمل، وكيل وزارة الزراعة بالمنوفية، بقيام إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية بإصدار التوصيات اللازمة لمُربي الماشية والأغنام، وكذلك مُربي النحل تفاديًا للأضرار التي تسببها سوء الأحوال الجوية المتقلبة منها، حيث أصدرت المديرية توصيات لمُربي الماشية والأغنام، وهي:

• عدم مبيت الحيوانات في حظائر متهالكة.

• تجنب المبيت في العراء.

• عزل أسقف المبيت بالمشمع المقوى وغلق فتحات التهوية.

• إغلاق فتحات التهوية لمنع دخول تيارات الهواء.

• التأمين الجيد والتحويط حول مخازن الأعلاف والأتبان والمكمورة لمنع وصول المياه إليها وفحصها جيدًا بعد انتهاء الأمطار مباشرة لعزل التالف منها.

• حش العلائق الخضراء (البرسيم) مُسبقًا بكمية تكفي لتفادي الحش أثناء سقوط الأمطار وتركه حتى يجف.

• عدم خروج حيوانات المزرعة من أماكن المبيت الدافئة إلى الحقل مباشرة.

• زيادة مواد الطاقة بالعليقة وكذلك الأملاح المعدنية والفيتامينات مثل الذرة الصفراء أو البيضاء للحفاظ على طاقة الجسم.

• يراعى دائمًا أن يكون مصدر مياه الشرب نظيفة.

• تكرار الملاحظة والزيارة الليلية للوقوف على حالة التهوية في أماكن المبيت أثناء هبوب الرياح والأمطار.

وأصدرت المديرية عدة توصيات لمُربي النحل، منها التأكد من سلامة المظلات أو التعريشة لحمايتها من الأمطار وتزويد الخلايا بالغذاء السليم.