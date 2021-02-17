شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس اليوم في مطروح: غير مستقر.. وتزايد سرعة الرياح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت الأحوال الجوية في محافظة مطروح، عدم استقرار في حالة الطقس اليوم، حتى كتابة هذه السطور.

وبالرغم من توقف الأمطار منذ الصباح الباكر إلا أن سرعة الرياح ما زالت تشتد، ووصلت في بعض الأوقات إلى أكثر من 90 كيلومتر في الساعة، حسبما توقع خبراء الطقس.

أما عن درجات الحرارة، فسجلت انخفاضًا شديدًا، حيث وصلت ليلة أمس إلى أقل من 8 درجات، بينما لم ترتفع درجة الحرارة في الصباح إلى 14 درجة تقريبًا.