شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الأمطار..مصرع «بقرة» لامست عامود إنارة صعقا بالكهرباء في دمياط والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

لقيت بقرة مصرعها صعقا بالكهرباء بقرية السنانية التابعة لمركز دمياط، صباح اليوم الأربعاء، بسبب ملامستها لعمود إنارة بالطريق الرئيسي محاط ببركة من مياه الأمطار مما تسبب في صعق البقرة وتعرضت للنفوق على الفور .

كانت محافظة دمياط قد تعرضت لموجة من الأمطار الغزيرة مصحوبة بغيوم وصقيع شديد، مما أدى لشلل الحركة التجارية في مدينة دمياط وتعطل حركة الصيد في عزبة البرج وتكدست مراكب الصيد في مدخل البوغاز.