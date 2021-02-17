شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء وليد البيلي، رئيس مركز ومدينة بنى سويف، إنه تم توجيه حملة مكبرة لرفع الإشغالات وإزالة التعديات على حرم الطريق والأرصفة وضبط المخالفات من إشغالات الباعة الجائلين بشارع جسر إسلام، وتمكنت الحملة من إزالة كافة الإشغالات وتيسير الحركة المرورية وإعادة الانضباط والمظهر الحضاري لشوارع المدينة، في حين تعمل المحافظة على إنشاء أسواق حضارية جديدة لتسكين الباعة الجائلين، حفاظاً على المظهر الحضاري لكافة المدن.

وأضاف أنه تم رفع القمامة والمخلفات والأتربة من شارع كورنيش النيل والمدخل البحري حتى ميدان العبور ومنطقة أرض المحلج وشارع صلاح سالم وشارع خليل عبدالعزيز وطريق سليمان متولي وشارع 23 يوليو، إضافة إلى رفع المخلفات بطريق دمو ومدخل قرية نعيم وجمع القمامة المنزلية بدائرة مجلس قروي باروط مع استمرار المرور الدوري على المناطق التي تم رفع القمامة منها لضمان عدم إلقاء المخلفات بها مرة أخرى.

كان الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، أكد على مواجهة كافة صور التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والطرق العامة والاستمرار في تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والوقوف على مشكلات القرى ومتطلباتها، وتيسير سبل حلها في أسرع وقت ممكن، وكذلك تكثيف الاهتمام بمنظومة النظافة، ورفع كفاءة الإنارة العامة وصيانة الأعمدة الكهربائية بشوارع وطرق المدن والقرى، بهدف توفير الدعم الكامل لكافة الخدمات التي تقدمها الدولة للمواطنين في شتى القطاعات.