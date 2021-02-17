شكرا لقرائتكم خبر عن عودة التيار الكهربي إلى مدينة نخل بعد انقطاع 3 ساعات متتالية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عاد التيار الكهربي إلى مدينة نخل بوسط سيناء، بعد انقطاع لمدة 3 ساعات متتالية بسبب الظروف الجوية التي تمر بها محافظة شمال سيناء.

وقالت مصادر بهندسة كهرباء وسط سيناء إنه تم إصلاح عطل الكهرباء المغذي لمدينة نخل من محطة محولات بغداد بوسط سيناء، وتمت إعادة التيار الكهربي إلى المدينة بعد عملية الإصلاح.

وتشهد شمال سيناء، لليوم الثاني على التوالي، ظروفًا جوية غير مستقرة، حيث تتعرض المحافظة لعاصفة ترابية ورياح باردة وأمطار متقطعة، وانخفاض كبير في درجات الحرارة وموجة من البرودة الشديدة.