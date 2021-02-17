شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» تزف بشرى للمواطنين بشأن طقس الخميس والجمعة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، طقس غدا الخميس على أنحاء الجمهورية، حيث تتأثر البلاد بامتداد منخفض جوي قطبي عميق شديد الفاعلية تترافق معه جبهة هوائية شديدة البرودة ويترافق معه منخفض سطحي .

وعن الظواهر الجوية المتوقعة غداً الخميس، ذكرت الهيئة، أنه متوقع هطول أمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية، وتقل فرص الأمطار على المناطق الداخلية.

وفيما يتعلق بالظواهر الجوية المتوقعة ليوم الجمعة، تستمر فرص هطول الأمطار متفاوتة الشدة على السواحل الشمالية وشمال الدلتا، وتنعدم فرص الأمطار على المناطق الداخلية.