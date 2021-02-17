شكرا لقرائتكم خبر عن مصادرة 13 شيشة وفض فرح شعبي في حملات رقابية بالشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، على رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المقاهي والكافيتريات وقاعات الأفراح، وسرادقات العزاء والأفراح المقامة بالمخالفة بالشوارع، ومراكز الدروس الخصوصية وقائدي المركبات على الطرق، للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وارتداء الكمامات الواقية لتقليل الإصابة بفيروس كورونا، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال غير الملتزمين.

ومن جانبها، تمكنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة الزقازيق من مصادرة ١٣ شيشة من مقهي مخالف، فضلا عن فض فرح شعبي بطريق الزرقية، وذلك أثناء المرور الميداني من الأجهزة التنفيذية لمتابعة الالتزام بالإجراءات الإاحترازية بنطاق المركز، لتقليل فرص الإصابة بفيروس كورونا.

وأكد محافظ الشرقية استمرار الأجهزة التنفيذية والأمنية في شن حملاتها المفاجئة على المقاهي والكافيتريات، لضبط المخالفين لقرارات مجلس الوزراء، بشأن تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا بنطاق المحافظة.