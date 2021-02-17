شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد»: ذروة «المنخفض الجوى شديد البرودة» مستمرة اليوم (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تعرضت القاهرة والمحافظات، اليوم الأربعاء، إلى ذروة «المنخفض الجوي شديد البرودة»، الذي يضرب أنحاء الجمهورية، ويستمر حتى غدًا الخميس، ويصاحبه انخفاض شديد في درجات الحرارة وسقوط الأمطار والثلوج في بعض المناطق مع نشاط شديد للرياح المحملة بالرمال والأتربة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن البلاد تعرضت اليوم إلى انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة ليسود طقس شديد البرودة على السواحل الشمالية الغربية والقاهرة والوجه البحري بارد على السواحل الشرقية وشمال الصعيد مائل للبرودة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد نهارًا، والرياح نشطة مثيرة للرمال والأتربة على كل الأنحاء تصل لحد العاصفة على شمال الصعيد.

وأشارت الهيئة إلى أن المحافظات شهدت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على (القاهرة- الجيزة- القليوبية- الإسماعيلية- السويس- الشرقية- الغربية- المنوفية)، وأمطار غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد أحيانًا على مناطق من (مطروح- الإسكندرية- رشيد- بلطيم- دمياط- بورسعيد- كفر الشيخ- البحيرة- الدقهليه)، وأمطار متوسطة قد تكون غزيرة ورعدية مصحوبة بالبرد على بعض المناطق (العريش- رفح- رأس سدر- سانت كاترين)، وتشكل الثلوج على وسط سيناء، وأمطار خفيفة على مناطق من شمال الصعيد (الفيوم- بني سويف).

وشهدت المحافظات، اليوم الأربعاء، نشاط رياح على مسطح البحر المتوسط أدى إلى ارتفاع كبير في الأمواج من 4 إلى 6 أمتار على شواطئ المحافظات الساحلية، حيث يستمر هذا الارتفاع إلى غد الخميس، مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، كما تتكاثر السحب على البحر المتوسط يصاحبها سقوط الأمطار تكون غزيرة يصاحبها سقوط لحبات البرد.

ونصحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المواطنين بعدة نصائح في مواجهة موجة البرد الشديد وهى: عدم تخفيف الملابس، وعدم التواجد أسفل اللوحات الإعلانية والأشجار في حالة الأمطار الرعدية، وعدم ملامسة أعمدة الإنارة، وفي حالة سقوط الأمطار على مرضى الجهاز التنفسي والجيوب الأنفية عدم الجلوس بالقرب من النوافذ وعدم الخروج من المنازل.

ذروة "المنخفض الجوى شديد البرودة" تضرب المحافظات..واستمرار الطقس السيئ غدا

ذروة "المنخفض الجوى شديد البرودة" تضرب المحافظات..واستمرار الطقس السيئ غدا

ذروة "المنخفض الجوى شديد البرودة" تضرب المحافظات..واستمرار الطقس السيئ غدا