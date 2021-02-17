شكرا لقرائتكم خبر عن إلغاء جميع الإجازات الاستثنائية بالأزهر الشريف استعدادًا للامتحانات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت المنطقة الأزهرية بشمال سيناء عن إلغاء جميع الإجازات الاستثنائية استعدادا لامتحانات الفصل الدراسي الأول، اعتبارا من السبت بعد القادم الموافق 27 فبراير الحالي، وفقا لتعليمات قطاع المعاهد الأزهرية.

وأكد محسن أبوالقاسم، مدير عام المنطقة الأزهرية للمواد الشرعية والعربية بشمال سيناء، أنه نظرا لاستعداد المعاهد الأزهرية لانطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول، تقرر إلغاء جميع الإجازات الاستثنائية وإجازات التناوب بالمعاهد والإدارات التعليمية وديوان عام المنطقة.

أضاف أبوالقاسم أن العودة للعمل بداية من يوم السبت المقبل، وأنه على الجميع الالتزام بالحضور وعدم التخلف.