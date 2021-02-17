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رئيس جامعة المنوفية يرأس لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انعقدت، اليوم، لجنة اختيار عميد كلية التربية النوعية، برئاسة الدكتور عادل مبارك، رئيس جامعة المنوفية، وعضوية الدكتور أحمد القاصد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتور نانسى أسعد نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتور على بدوى رصاص عميد التربية النوعية الأسبق.

تقدم لمنصب عميد كلية التربية النوعية بأشمون، الدكتور محمد زيدان وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والذى قدم عرضا تفصيليا عن رؤيته لتطوير الكلية، وخطة العمل التى يسعى إلى تنفيذها.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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