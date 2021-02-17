شكرا لقرائتكم خبر عن طلب إحاطة حول تفعيل مدينة الأثاث بدمياط لتقوم بدورها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب ضياء على بصل اليوم الأربعاء، بطلب إحاطة عاجل للمستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب، لتوجيهه وزراء الصناعة والاستثمار والتنمية المحلية، حول حالة الركود التي تشهدها محافظة دمياط خلال السنوات الأخيرة، والتي أثرت سلبا على أوضاع الآلاف من صناع الأثاث على مستوى المحافظة، وعرض المئات من الورش للغلق وفقد العاملين مصدر رزقهم .

وناشد «بصل» في طلب الإحاطه بتشكيل لجنة عليا لزيارة المحافظة، والاطلاع على أوضاع صناعة الأثاث والعقبات التي تواجهها على الطبيعة، ومن خلال استطلاع آراء الصناع أنفسهم، واتخاذ إجراءات فورية بشأن تنشيط الحركة التجارية من خلال خطة شاملة من بينها إقامة معارض شهرية في مختلف المحافظات لتسويق إنتاج صغار الصناع، وتوفير الخامات للصناع بأسعار مناسبة ومواجهة الاحتكار وإنشاء سجل صناعي لكل صانع، وتنشيط دور الملاحق التجارية بالسفارات المختلفة.

كما طالب النائب تفعيل دور مدينة الأثاث بشطا لتوسيع قاعدة الاستفادة لصالح صناع الأثاث، مع دراسة كافة المقترحات والآراء التي تعيد صياغة مدينة الأثاث لتقوم بالدور الذي تهدف إليه القياده السياسية من إنشاءها بالارتقاء بصناعة الأثاث وتحسين أحوال الالاف من العاملين بهده الصناعة.