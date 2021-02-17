شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري الخارجية ونظيرة الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت قبل قليل جلسة المُباحثات الرسمية بين وزير الخارجية سامح شكري ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وذلك بمقر وزارة الخاريجة لبحث تعزيز التعاون الثُنائي بين البلديّن الصديقين .
كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية ذكر في بيان صحفي الاثنين الماضي إن وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشى سيزور القاهرة في الفترة من 16: 18 فبراير الجارى، وذلك بدعوة رسمية من نظيره المصرى سامح شكرى.
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