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بدء جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري الخارجية ونظيرة الباكستاني

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جمعة حمد الله 0 تبليغ

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت قبل قليل جلسة المُباحثات الرسمية بين وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وذلك بمقر وزارة الخاريجة لبحث تعزيز التعاون الثُنائي بين البلديّن الصديقين .

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية ذكر في بيان صحفي الاثنين الماضي إن وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشى سيزور القاهرة في الفترة من 16: 18 فبراير الجارى، وذلك بدعوة رسمية من نظيره المصرى سامح شكرى.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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