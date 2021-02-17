شكرا لقرائتكم خبر عن بدء جلسة المباحثات الرسمية بين وزيري الخارجية ونظيرة الباكستاني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت قبل قليل جلسة المُباحثات الرسمية بين وزير الخارجية ⁧‫سامح شكري‬⁩ ووزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، وذلك بمقر وزارة الخاريجة لبحث تعزيز التعاون الثُنائي بين البلديّن الصديقين .

كان المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية الباكستانية ذكر في بيان صحفي الاثنين الماضي إن وزير الخارجية الباكستاني مخدوم شاه محمود قريشى سيزور القاهرة في الفترة من 16: 18 فبراير الجارى، وذلك بدعوة رسمية من نظيره المصرى سامح شكرى.