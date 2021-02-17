شكرا لقرائتكم خبر عن هيئة الرعاية الصحية تكشف التجهيزات العالمية للمجمع الطبى بالإسماعيلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الدكتور أحمد السبكى، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، مساعد وزير الصحة والسكان، المشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل، عن التجهيزات العالمية التي تم توفيرها بمجمع الإسماعيلية الطبي الذى افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي أمس الثلاثاء ضمن منشآت التشغيل التجريبى لمنظومة التأمين الصحي الشامل بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

وأكد الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية أداة الدولة لتقديم خدمات منظومة التأمين الصحي الشامل أن مجمع الإسماعيلية الطبي صرح طبي كبير تم تجهيزه وتطويره على أعلى مستوى ووفق أحدث المعايير العالمية لخدمة منتفعي منظمة التأمين الصحي الشامل الجديد من أبناء محافظة الإسماعيلية، والتي دشنها الرئيس السيسى لتكون ثالث محافظات الجمهورية تطبيقًا للنظام الصحي الجديد بعد محافظتي بورسعيد والأقصر.

وأضاف الدكتور أحمد السبكى أن المجمع الطبي بالإسماعيلية يضم 9 مبانِ تخصصية لتقديم الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين في مختلف التخصصات الطبية من خلال أقسام (استقبال وطوارئ، باطنة، أطفال، جراحة عامة، جراحة عظام، نساء وتوليد، أنف وأذن وحنجرة، جراحة مخ وأعصاب، أطفال مبتسرين، جراحة أطفال، روماتيزم، أمراض القلب والصدر، رعاية مركزة، رعاية القلب، رعاية أطفال، علاج طبيعي، غسيل كُلوي، جراحة مسالك بولية، رمد، قسطرة القلب، الحقن المجهري، روماتيزم القلب، طب الجنين).

وتابع الدكتور أحمد السبكي: تبلغ السعة السريرية للمجمع الطبي 286 سرير داخلي، 64 سرير رعاية مركزة، بالإضافة إلى 13 غرفة عمليات صغرى وكبرى ومتوسطة، 33 عيادات خارجية، و 32 حضانة للمبتسرين.

واستكمل السبكى: المجمع الطبي بالإسماعيلية يضم أكبر مركز لعلاج أمراض الكُلى والمسالك البولية في المحافظة (مركز 30 يونيو الدولي لأمراض الكُلى والمسالك البولية)، حيث تبلغ طاقته الاستيعابية، 8 غرف عمليات داخلي، 108 ماكينة غسيل كلوي، 8 أسِرة رعاية مركزة، 3 غرف عمليات، بالإضافة إلى 12 عيادة متخصصة في علاج أمراض الكُلى والمسالك البولية لخدمة المنتفعين بالتأمين الصحي الشامل بإقليم القناة.

وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن مجمع الإسماعيلية الطبي هو هدية الرئيس عبدالفتاح السيسي للمصريين أكبر داعم لترسيخ نظام صحي بمعايير عالمية في مصر، وذلك بما يشمله المجمع الطبي من إمكانات وتجهيزات طبية على أعلى مستوى، وبما يضمه من فرق طبية مدربة ومؤهلة للعمل وفق أحدث الإرشادات والممارسات والبروتوكولات العلاجية الدولية.

وأوضح اهتمام القيادة السياسية بتحقيق حلم المصريين في توفير الرعاية الصحية المتكاملة وتحقيق التغطية الصحية الشاملة للمواطنين على أرض الإسماعيلية من خلال تدشين منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بالمحافظة.

ووجه الدكتور أحمد السبكي الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي لتقديمه كافة أوجه الدعم وتذليل كافة العقبات لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد مستقبل صحة مصر بما يضمنه من علاج لكل المصريين بجودة وكرامة ودون تمييز، ومقدمًا له الشكر أيضًا على ثقته في قدرات الشباب وطاقتهم وحماسهم الوطني وإصراره على تحقيق حلم المصريين وجعله حقيقة على أرض الواقع محافظة تِلو محافظة إلى أن يصل إلى كل شبر في أرض مصر.

وقال إن مجلس الوزراء يعزز من فرص المتابعة الدقيقة للمشروعات القومية وفي مقدمتهم مشروع التأمين الصحى الشامل لافتا إلي تكاتف الوزارات المعنية وأجهزة الدولة لإنجاز مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد وضغط الجدول الزمني لتنفيذه في 10 سنوات بدلًا من 15 عامًا تنفيذًا للتكليفات الرئاسية.

وتابع :هناك جهود متواصلة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل لبناء منظومة صحية قوية متكاملة تشمل 100 مليون مصري وفق أحدث المعايير والممارسات الدولية.

وأكد الدكتور أحمد السبكي استمرار نجاح مشروع التأمين الصحي الشامل الجديد في ظل عمل الهيئات الثلاثة المسئولة عن تنفيذه في إطار من الحوكمة الرشيدة مؤكدا التعاون الوثيق بين الهيئة العامة للرعاية الصحية والهيئات الأخرى للتأمين الصحي الشامل لتحقيق حلم المصريين في التغطية الصحية الشاملة.