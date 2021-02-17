شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يتفقد المرحلة النهائية من مسابقة الابتعاث الخارجى والان مع تفاصيل الخبر
رافق وكيل الأزهر خلال الجولة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبو زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى.
وأوضح وكيل الأزهر، أن مراحل اختبارات المتقدمين للإيفاد الخارجى أفرزت مجموعة متميزة من المتقدمين ستعمل على نشر وسطية الأزهر، مبينًا أن المبعوث الأزهرى هو سفير لمصر وللأزهر، لذا يتم اختيارهم بعناية فائقة.
من جانبه، بيّن رئيس جامعة الأزهر أنه تم اختيار أعضاء لجان التحكيم بعناية كبيرة من أساتذة وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مبينًا أن هذه المرحلة سيتم توثيقها بالصوت والصورة، للشفافية ولضمان نزاهة الاختبارات، مشددًا أنه لن يكون هناك مجال للمجاملات أو المحسوبية فلن يقع الاختيار إلا على من يستحق ذلك بجدارة.
وفي السياق ذاته، أوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن هذه هي آخر مراحل الإيفاد إلى الخارج، مبينًا أن هناك ضوابط معمول بها تم بيانها وتوضيحها لكل أعضاء اللجان، لتحقيق مبدأ التكافؤ بين الجميع، وفي نهاية اللقاء حرصت قيادات الأزهر على تفقد لجان الإيفاد والاطمئنان على سير الاختبارات.
وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الاختبارات وهى الامتحان التحريري تقدم إليها أكثر من 8 آلاف باحث أو معلم أو شيخ نجح منهم نحو 5 آلاف، تم تصعيدهم إلى الاختبارات الشفهية، نجح منهم 1700 لمرحلة المقابلة الشخصية وهي المرحلة النهائية.