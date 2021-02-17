شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل الأزهر يتفقد المرحلة النهائية من مسابقة الابتعاث الخارجى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد الدكتور محمد الضوينى، وكيل الأزهر، اختبارات الإيفاد ‏الخارجي فى آخر مراحله - مرحلة المقابلة الشخصية - والتى تعقد بمركز الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر.

‏رافق وكيل الأزهر خلال الجولة الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس ‏جامعة الأزهر، والدكتور نظير عياد، الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية، والدكتور محمد أبو ‏زيد الأمير، نائب رئيس جامعة الأزهر للوجه البحرى.

وأوضح وكيل الأزهر، أن مراحل اختبارات المتقدمين للإيفاد الخارجى أفرزت مجموعة متميزة ‏من المتقدمين ستعمل على نشر وسطية الأزهر، مبينًا أن المبعوث الأزهرى هو سفير لمصر وللأزهر، لذا يتم اختيارهم بعناية ‏فائقة. ‏

من جانبه، بيّن رئيس جامعة الأزهر أنه تم اختيار أعضاء لجان التحكيم بعناية كبيرة من أساتذة ‏وأعضاء هيئة التدريس بجامعة الأزهر، مبينًا أن هذه المرحلة سيتم توثيقها بالصوت والصورة، ‏للشفافية ولضمان نزاهة الاختبارات، مشددًا أنه لن يكون هناك ‏مجال للمجاملات أو المحسوبية فلن يقع الاختيار إلا على من يستحق ذلك بجدارة.‏

وفي السياق ذاته، أوضح الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية أن هذه هي آخر مراحل الإيفاد ‏إلى الخارج، مبينًا أن هناك ضوابط معمول بها تم بيانها وتوضيحها لكل أعضاء اللجان، لتحقيق ‏مبدأ التكافؤ بين الجميع، وفي نهاية اللقاء حرصت قيادات الأزهر على تفقد لجان الإيفاد والاطمئنان ‏على سير الاختبارات.‏

وجدير بالذكر أن المرحلة الأولى من الاختبارات وهى الامتحان التحريري تقدم إليها أكثر من 8 ‏آلاف باحث أو معلم أو شيخ نجح منهم نحو 5 آلاف، تم تصعيدهم إلى الاختبارات الشفهية، نجح ‏منهم 1700 لمرحلة المقابلة الشخصية وهي المرحلة النهائية.‏