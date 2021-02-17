شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو تعقد اجتماعًا للتنمية المستدامة مصر 2030 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالى والبحث العلمى، رئيس اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو، تقريرًا من الدكتورة غادة عبد البارى، أمين عام اللجنة الوطنية المصرية لليونسكو حول فعاليات الاجتماع الخامس "للجنة الهدف الرابع" (إحدى اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية المصرية لليونسكو)، بحضور الدكتور ماجد نجم رئيس جامعة حلوان ورئيس الجنة، والدكتورة ريم دربالة مقرر اللجنة، وذلك بمقر اللجنة الوطنية لليونسكو بمدينة السادس من أكتوبر.

وأشار التقرير إلى توجيه اللجنة الشكر لوزير التعليم العالي لجهوده الساعية للارتقاء بالتعليم العالي والبحث العلمي على المستوى الدولي، وإصدار القرار الوزاري بتشكيل "لجنة الهدف الرابع"، التى تعتبر بمثابة مهمة قومية تتضافر جهود أعضاءها لإظهار ما يُحرزه التعليم المصري من تقدم لمواكبة التطورات الدولية.

ولفت التقرير إلى أهمية "لجنة الهدف الرابع" على المستوى الوطني والإقليمي والدولي، حيث إن اللجنة تعد إحدى اللجان النوعية المتخصصة التابعة للجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة، كما أنها اللجنة المعنية برصد وتقييم غايات الهدف الرابع من أهداف التنمية المستدامة مصر 2030 .

كما استعرضت اللجنة ما تناوله التقرير العالمي للتعليم (GEM) عن عام 2020، والذي يحمل عنوان "التعليم الشامل للجميع، "الجميع بلا استثناء"، وكذلك ما جاء به من توصيات يمكن الاقتداء بها على المستوى الوطني.

وخلصت اللجنة إلى عدد من التوصيات من أهمها: توسيع نطاق فهم التعليم الشامل، تبادل الخبرات والموارد لاستدامة التحول إلى التعليم الشامل، ضمان التعاون بين الإدارات والقطاعات والمستويات الحكومية، إتاحة المجال للجهات الفاعلة غير الحكومية لمواجهة التحديات، تطبيق تصميم عالمي لضمان تحقيق نظم التعليم الشامل، إعداد وتمكين وتحفيز القوى العاملة في مجال التعليم.

حضر الاجتماع ممثلو وزارات التعليم العالي، التربية والتعليم، التضامن الاجتماعى، التخطيط والتنمية الاقتصادية، والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء.