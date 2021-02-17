شكرا لقرائتكم خبر عن مؤتمر صحفى مشترك بين وزيرى الخارجية ونظيره الباكستانى بعد قليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقبل وزير الخارجية سامح شكرى منذ قليل وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي فى قصر التحرير لاجراء مباحثات ثنائية حول الية تعزيز العلاقات الثنائية ويعقب المباحثات مؤتمر صحفى مشترك للوزيرين.

جانب من اللقاء

أشاد وزير الخارجية الباكستانى شاه محمود قريشى بالدور الذي تضطلع به مصر في مختلف المحافل قائلا إن مصر "بلد مهم للأمة المسلمة كما أنها معروفة بأنها بوابة أفريقيا".

وقال قريشي -في رسالة عبر الفيديو قبيل توجهه إلى القاهرة في زيارة رسمية تستغرق يومين -نقلتها صحيفة دون الباكستانية على موقعها الإلكتروني اليوم الثلاثاء- إن زيارته إلى القاهرة تهدف أيضًا إلى "تعزيز" العلاقات مع مصر التي وصفها بـ"الدولة المهمة" ، مضيفًا أن هناك العديد من الفرص لتعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر.

وأضاف قريشي إن زيارة جامعة الأزهر المرموقة أيضا من بين خططه، وقال إن الحكومة تتطلع إلى الاستفادة في قطاع التعليم من خلال التعلم من تجارب هذه المؤسسة التعليمية رفيعة المستوى.

جانب من اللقاء

كما أشار وزير الخارجية الباكستاني إلى أن "تعزيز التجارة مع الدول الأفريقية من بين أولويات حكومتنا القصوى"، إذ أعربت الحكومة الحالية ، في العديد من المناسبات عن رغبتها في إثراء العلاقات المالية مع دول في أفريقيا من خلال استكشاف أسواقها وزيادة الدبلوماسية الاقتصادية.

من جانبها أشارت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان لها إلى أن قريشي يزور القاهرة تلبية لدعوة من وزير الخارجية سامح شكري. وسيجري قريشي خلال زيارته "مشاورات مفصلة" مع شكري. كما سيبحث الوزيران العلاقات الثنائية وسبل "تعزيزها وتنويعها".‏